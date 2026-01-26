«Ешьте и живите вечно»: в кавказской кухне затаился суперпродукт для людей старше 70 лет

Известный иммунолог Андрей Продеус в рамках популярной телепрограммы обратил внимание на один из ключевых элементов грузинской гастрономической традиции, который, по мнению специалиста, вносит существенный вклад в репутацию региона как территории долголетия. Речь идет о мацони — традиционном кисломолочном продукте, занимающем важное место в ежедневном рационе местных жителей, пишет «Лента.ру».

Врач пояснил, что ценность мацони заключается не только в его питательных свойствах, но и в специфическом составе. Продукт является естественным источником живых пробиотических культур, которые выполняют функцию биоактивных модуляторов иммунной системы. Регулярное употребление таких ферментированных продуктов способствует поддержанию баланса микробиоты кишечника, что напрямую влияет на общую резистентность организма.

Как отметил эксперт, сбалансированная микрофлора выступает первым и одним из самых эффективных барьеров на пути патогенных вирусов и бактерий. Таким образом, многовековая пищевая привычка, ставшая частью культурного кода, получает научное обоснование как мягкая, но действенная стратегия укрепления здоровья и повышения адаптивных возможностей организма.

