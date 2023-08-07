«Ешьте меньше бананов»: как спастись во время экстремальной жары

В нескольких регионах России в ближайшие дни синоптики прогнозируют экстремальную жару до плюс 40-43 градусов. Августовский зной уже привел к череде лесных пожаров, а людям он приносит массу неудобств и даже проблем со здоровьем.

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, какие продукты не стоит употреблять во время тяжелой жары.

«Ешьте меньше высококалорийной пищи и пищи с высоким содержанием белка: мяса, сыра, орехов, бананов, картофеля и макарон. Оптимально употреблять легкие овощи и зелень», — пояснила Беляева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что в жаркую погоду не стоит злоупотреблять алкоголем и кофеином. Людям с хроническими заболеваниями следует быть особенно внимательными.

«Следите за приемом лекарств и избегайте приема новых медикаментов: непредвиденные побочные эффекты могут проявиться с большей вероятностью», — рассказала собеседница издания.

Также Беляева перечислила привычные способы борьбы с экстремальной жарой, про которые часто забывают. Она посоветовала пить больше воды, носить головные уборы и солнцезащитные очки.

«Находитесь в кондиционируемых помещениях, проветривайте их ночью, а днем закрывайте шторы. Пейте больше воды, даже при отсутствии жажды. По возможности не выходите на солнце с 11 до 15 часов. Принимайте прохладный душ, а также накидывайте на шею смоченное водой полотенце», — добавила Беляева.

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