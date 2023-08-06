Выяснилось, почему нельзя садиться в машину, которая долго простояла на солнце

Летом нас неизбежно преследует жара, особенно в поездках на автомобиле. Часто мы оставляем машину под палящим солнцем, уходим по своим делам, а позже возвращаемся в раскаленный солнцем салон автомобиля.

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, почему опасно садиться в машину, которая долго простояла на солнце.

Тепловой удар

«Даже в не самый жаркий день температура в салоне может подниматься на 10-20 градусов относительно уличной. Это особенно опасно для детей, людей пожилого возраста и страдающих заболеваниями центральной нервной системы. Нарушается терморегуляция, что может привести к тепловому удару», — пояснила Беляева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Медик отметила, что в детском возрасте тепловой удар нередко приводит к летальному исходу в случаях длительного нахождения на жаре.

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Кто рискует больше

«Больше неблагоприятных последствий тепловой удар оказывает на жителей холодных регионов, так как они хуже адаптируются к высоким температурам. Они в еще большей опасности», — подчеркнула собеседница.

Беляева также добавила, что в салоне разогревается и внутренняя отделка автомобиля.

«Тепло отлично поглощается как кузовом автомобиля, так и элементами отделки, такими, как кожа. Нагретые кожаные кресла отделка салона приводят к повреждениям кожи. Особенно нежной, как у детей», — объяснила врач.

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