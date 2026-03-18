Попрут как сумасшедшие: названа копеечная подкормка для урожайности огурцов в Подмосковье

До начала активного дачного сезона в Подмосковье осталось чуть больше месяца. Садоводы уже планируют посадки и присматриваются к удобрениям, чтобы осенью собрать богатый урожай. Особое внимание традиционно уделяется огурцам — культуре, которая требует заботы и правильного питания. Корреспондент REGIONS обратился к известному садоводу Октябрине Ганичкиной, чтобы выяснить, какие подкормки помогут вырастить крепкие и хрустящие плоды, а от каких лучше отказаться.

По словам эксперта, сроки посадки зависят от погоды и типа грунта. В открытый грунт семена начнут сеять после 1 июня, а вот в теплицы огурцы можно высаживать уже в конце апреля или начале мая. В холодный период подкармливать растения не стоит — им достаточно теплой воды, чтобы пережить неблагоприятные условия.

Выбор удобрения напрямую зависит от состояния растений. Ганичкина советует внимательно следить за внешним видом листьев. Если они бледнеют или желтеют, значит, огурцам не хватает азота. В таком случае стоит применить азотные подкормки, но с осторожностью.

Через две недели после высадки наступает время первой полноценной подкормки. Идеальный вариант — комплексное удобрение, включающее равные части фосфора, калия и азота. Садовод рекомендует отдавать предпочтение жидким органическим составам и готовым препаратам. Лучшим выбором Октябрина Ганичкина называет гумат калия, который сегодня успешно заменяет традиционные навозные подкормки.

Минеральные удобрения эксперт советует использовать в меньшей степени, а от коровяка и вовсе предлагает отказаться. Эта мера продиктована не только заботой о здоровье людей, но и безопасностью самих растений. Подкормка коровяком, по словам специалиста, провоцирует гниение корневой шейки, из-за чего огурцы увядают и могут погибнуть.

Важное правило, которое напоминает Ганичкина: дозировки должны быть небольшими. Перекармливать огурцы так же опасно, как и оставлять голодными. Чрезмерное увлечение азотными удобрениями приводит к буйному росту зеленой массы в ущерб плодоношению. В итоге дачник получает роскошные плети и скудный урожай.

Тем, кто только готовится к сезону, эксперт рекомендует заранее запастись сложными удобрениями. В открытом грунте допустимо изредка использовать полные минеральные составы, но основная ставка все же на гумат калия. Именно это средство садовод называет самым «вкусным» для огурцов и залогом максимальной отдачи от растений.

