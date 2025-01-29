«Передержал»: москвич случайно убил любовницу во время секс-игр

Москвич стал виновником смерти любовницы во время сексуальных игр, сообщил телеграм-канал SHOT. Мужчина заявил, что закрыл ей рот и «передержал».

По данным источника, 38-летний мужчина сам позвонил в полицию и сообщил о случайной гибели своей спутницы. Он рассказал, что пригласил 29-летнюю девушку к себе в квартиру, расположенную в Дмитровском районе российской столицы, и устроил с ней БДСМ-сессию. Во время интимной близости девушка внезапно потеряла сознание. Сергей отвел руки от ее рта, но было уже слишком поздно — она не дышала.

Сначала москвич растерялся и вынес девушку на лестничную площадку, но вскоре все же решил вызвать скорую помощь. Медицинские работники нашли ее на лестнице, однако реанимировать несчастную не удалось. На ее теле также нашли синяк под глазом и ссадину на губе.

Жителя Москвы задержала полиция. Он утверждает, что не хотел специально убивать свою спутницу. Он сообщил, что просто не смог контролировать ситуацию во время игр 18+. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом из-за уклонения от уплаты алиментов и подозрений в торговле наркотиками.

Ранее издание «Ямал-Медиа» рассказало о «порносеансе» в бассейне саратовского горнолыжного курорта, который удивил отдыхающих.