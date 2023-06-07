«Если бодр, причин оставаться дома нет»: выяснилось, зачем нужно гулять с болеющим младенцем

Наступило лето — пора более частых прогулок по паркам и лесам. Врач-педиатр Видновской РКБ Мария Ковальская рассказала, при какой температуре тела допустимо гулять с новорожденным ребенком.

По словам специалиста, родители могут выходить на променад с младенцем, если его температура тела не превышает 38 градусов Цельсия.

«Главный ориентир в вопросе гулять или не гулять – это самочувствие ребенка. Если при повышенной температуре тела он чувствует себя хорошо, бодр, активен, то причин оставаться дома нет. И наоборот, если при незначительном повышении температуры вы видите, что присутствует вялость, сонливость, лучше в таком случае пропустить прогулку», – пояснила Ковальская в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Врач подчеркнула, что дышать свежим прохладным воздухом очень полезно при заболевании верхних дыхательных путей — так улучшается носовое дыхание, отходит слизь, и ребенку легче ее откашлять.

«Конечно, когда на улице сильная жара или метель, мороз, то стоит создавать дома благоприятные условия для выздоровления – влажный прохладный воздух. Температура воздуха должна быть от 20 до 22 градусов Цельсия, влажность 50-60 процентов», – добавила Ковальская.

Ранее педиатр рассказала о редком заболевании, вызванном укусом клеща.