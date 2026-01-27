Если гемоглобин падает, а лейкоциты растут: о чем расскажет анализ крови и на какие показатели смотреть

Специалист объяснила, что даже незначительные отклонения в основных показателях могут быть ранними сигналами различных нарушений в работе организма. Так, снижение уровня гемоглобина часто указывает на развитие анемии, которая может быть связана с дефицитом железа или витамина В12. Низкие значения эритроцитов и гематокрита иногда свидетельствуют о заболеваниях кроветворной системы. В то же время аномально высокие показатели гемоглобина и эритроцитов могут быть признаком полицитемии — состояния, характеризующегося избыточным производством клеток крови.

Особое внимание врач уделила лейкоцитам. Повышение их уровня (лейкоцитоз) — это классический маркер, указывающий на наличие в организме воспалительного процесса или активной инфекции. Отдельно Демьяновская отметила важность контроля тромбоцитов: их низкое количество может говорить о риске кровотечений, а высокое — предупреждать о возможном тромбозе.

