Выяснилось, куда россияне могут отправиться в летний отпуск без визы

Сейчас многие россияне выбирают, где провести летний отпуск. Эксперт туристической отрасли Алексан Мкртчян рассказал, куда можно отправиться без визы, и где за рубежом дешевле и комфортнее всего.

Собеседник отметил, что лучше не уезжать в страны, где идут какие-либо боевые действия или обнаружены болезни, опасные для жизни и здоровья.

«Россияне сейчас могут попасть без визы более чем в 100 стран мира. Но, конечно, в Гондурас, Коста-Рику или Зимбабве, куда нет прямой перевозки и можно добраться только через другие страны, едут очень мало. Поездка в таком случае получается в прямом смысле слова «золотая», — подчеркнул Мкртчян в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, без визы легко можно попасть на отдых в страны ближнего зарубежья — Армению, Казахстан, Белоруссию, Грузию, Узбекистан и Таджикистан. Если говорить о странах дальнего зарубежья, то это Турция, Египет, Арабские Эмираты, Таиланд, Куба, Мальдивы, Тунис, Алжир и Марокко.

«К сожалению, в Китай и Иран мы пока можем въехать только с визой. Мне это непонятно, почему эти страны, которые считаются друзьями России, их не отменят. Это огромный вопрос», — подчеркнул Мкртчян.

Отвечая на вопрос, в каких странах отдохнуть дешевле и комфортнее, собеседник отметил, что это зависит от места проживания туриста.

«Если живете во Владивостоке, то вам дешевле и комфортнее всего в Таиланде. Если проживаете в Сочи — в Турции. А если ваше место жительства в Московском регионе, то тогда, наверное, лучше отправиться в Арабские Эмираты», — высказал мнение Мкртчян.

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