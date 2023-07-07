«Если кто-то уезжает, то обязательно вернется»: какое мистическое место в России не отпускает местных жителей и туристов
Таролог Абравитова объяснила, почему к 45-й параллели постоянно возвращаются люди
Фото: [Sputnik/©РИА Новости]
Через город Армавир в Краснодарского крае проходит знаменитая и мистическая 45-я параллель Земли. Это покрытое тайнами и аномалиями место доступно каждому.
Таролог Марианна Абравитова рассказала, как данная достопримечательность влияет на местных жителей и туристов.
«Это так называемая «золотая середина» планеты, потому как параллель находится на одном и том же расстоянии от экватора и от Северного полюса», — пояснила специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Необычные и необъяснимые события, происходящие в таких местах, позволяют называть их «аномальными».
«Важно заметить, что на протяжении всей параллели можно встретить очень много храмов и капищ, которые построены в удаленных от людей местах. Это так называемые точки духовности», — рассказала Абравитова.
Кроме того, продолжила таролог, 45-я параллель притягивает местных жителей.
«Если кто-то уезжает из города, то он обязательно вернется, его будет туда тянуть. Также, как и туристов, которые побывали в городе впервые. Вообще, 45-я параллель — это притяжение человеческих душ», — добавила таролог.
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