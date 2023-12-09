«Если не звонит, не стоит думать, что все пропало»: как привлечь любовь с 11 по 17 декабря

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, что ждет всех, кто верит в новогоднее чудо и надеется встретить настоящую любовь уже в декабре. Она сделала любовный расклад на рунах — мощном предсказательном инструменте, который в руках мастера творит настоящие чудеса.

В прогнозе на неделю с 11 по 17 декабря она рассказала, чего могут ждать влюбленные пары. По ее словам, хозяйкой недели станет руна Лагуз.

«В скандинавской мифологии эта руна связана с водой, внутренней глубиной чувств и потоком эмоций. Лагуз призывает нас слушать свое сердце, ведь именно оно укажет на подходящего человека», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

На предстоящей неделе не стоит нервничать, если что-то идет не по плану, уверена ясновидящая.

«Если понравившийся человек не звонит, не зовет на свидание, то не стоит думать, что все пропало. Энергия недели такова, что все события будут происходить очень медленно. Руна символизирует поток, поэтому просто плывите по течению. Этот мощный поток обязательно приведет к вам того, кого вы так долго ждете», — добавила Мишина.

Чтобы привлечь любовь, не стоит забывать и о волшебных словах, так называемых аффирмациях, продолжила эксперт.

«Найдите тихое, спокойное место, пусть вас ничто не отвлекает. Можете зажечь ароматическую свечу. Произнесите магические слова: «Я открываюсь для потока любви и эмоций. Моя душа наполняется гармонией, и я привлекаю любовь в свою жизнь», — посоветовала Мишина.

По ее мнению, проговорив эти слова, можно заставить вселенную непременно услышать призыв одиноких сердец.

«Тем, кто в паре, руна советует не скрывать свои мысли и желания от партнера. Будьте открытыми и честными по отношению к своим чувствам и потребностям. Взгляните на отношения с новой стороны, как на поток воды, непрерывно движущийся и принимающий новые формы. Спокойствие и уважительное отношение друг к другу позволят всем парам укрепить свои отношения на предстоящей неделе», — заключила собеседница издания.

Ранее экстрасенс Мишина рассказала, какие сны всегда сбываются.