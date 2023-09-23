«Если увидят, что говорят с Россией, им придется тяжело»: женщина поделилась, как общается с сестрами на Украине

Галина Чурилина потеряла своего сына на спецоперации. Михаил до последнего исполнял свой воинский долг и пал героем. Галину подкосила потеря сына, но от своих сестер она не получила поддержки. Дело в том, что все они живут на Украине.

По словам Галины, три ее сестры, как и она, родились в России. Но их тетя стала жить в Днепропетровске, у нее все сложилось хорошо, и она перетянула племянниц к себе.

«Я была самая младшая и тоже туда собиралась, а мне отец сказал: «Сиди дома. Кто-то должен остаться с родителями и нас хоронить». Я и осталась, закончила медучилище и работала в роддоме. А потом мне приснился сон, будто отец строит дом и говорит: «Через год тут будем жить». Я стала собирать деньги себе на похороны, а получилось, что умерла не я, а сын!», — сокрушается Галина.

Конечно, женщине нужна была поддержка родни. Но со старшей сестрой наша собеседница вообще не общается, потому что та считает, что Россия во всем виновата. Другие две родственницы общаются с Галиной.

«Когда я отправила видео с похорон старшей сестре, она прислала смайлик «смех и слезы». Может, это случайность, но я не выдержала и написала: «Тебе смешно?», а она ответила: «Зачем он туда пошел?» Неужели не понимают, что за Родину, за вас, дураков!» — восклицает в сердцах Чурилина.

Причем племянников Галины тоже могут мобилизовать. Им уже не раз приходили повестки, но парни живут по другим адресам и категорически отказывается идти на фронт.

«С сестрами мы стараемся меньше общаться и только через один мессенджер, потому что у них могут и телефон из рук вырвать и проверить. Если увидят, что говорят с Россией, то им придется тяжело», — сказала женщина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

О том, как сложилась судьба сына Галины, читайте в нашем материале.