ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснений из-за закрытия границы с РФ

Граждане Финляндии, имеющие российское гражданство, подали иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с действиями властей, которые ввели ограничения на пересечение границы с Россией. Об этом сообщает Helsingin Sanomat, ссылаясь на заявления и документы из судебных дел.

Граждане выразили сожаление, что из-за сложившейся ситуации они не могут поддерживать связь с родственниками и посещать могилы своих близких в России. Европейский суд по правам человека уже запросил у властей Финляндии информацию по этому вопросу.

«Заявители с российскими корнями из Финляндии полагают, что у них не было доступа к эффективному средству правовой защиты своих прав. Верховный суд отказался их выслушать. ЕСПЧ теперь просит правительство Финляндии прокомментировать жалобы», — пишет издание.

Верховный административный суд подчеркнул, что перемещение между Финляндией и Россией не было полностью заблокировано. Согласно информации, предоставленной судом, не все пункты пропуска через границу были закрыты, сообщает финская пресса.

Напомним, с ноября 2023 года Финляндия в разы усилила пограничный контроль в связи с ростом числа мигрантов из третьих стран. Финские власти обвинили Россию в намеренной отправке людей, которые стремятся к ассимиляции, к их границам.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб в ходе пресс-конференции обратился к гражданам с призывом готовиться к возможному налаживанию связей с Россией.