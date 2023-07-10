«Есть небольшая просадка»: выяснилось, как обстоят дела с туристическим потоком из-за ливней в Сочи

Непогода в Сочи спровоцировала задержку пассажирских рейсов как на прилет, так и на вылет. Об этом сообщил Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

«За прошедшие сутки командирами 17 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов», — отметили в Департаменте.

Эксперт туристической отрасли Алексан Мкртчян рассказал, что несмотря на ливни туристическая загрузка в Сочи хорошая.

«Есть небольшая просадка по Абхазии, связанная с тем, что железная дорога на какое-то время выходила из строя. Но таким путем в Абхазию заезжает менее пяти процентов туристов. В основном они попадают в республику автомобильным транспортом», — уточнил Мкртчян в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, задержки самолетов в аэропортах — обычное явление. Он подчеркнул, что туристы спокойно воспринимают двухчасовую задержку, а далее уже начинают «бить во все колокола». Поэтому авиакомпании должны после трех часов задержки рейса обеспечить пассажиров напитками, после шести часов — горячим питанием, а после возьми часов — предоставить им гостиницу.

«Я работаю с авиацией 33 года, и не было года без массовых задержек рейсов. Так что тут вопрос стоит всегда в том, как та или иная авиакомпания себя ведет. Есть достойные компании, которые предоставляют людям одноместные номера. А есть не очень. Недавно одна известная авиакомпания при задержке предоставила людям бургеры, которые горячим питанием не считаются. Сейчас мы с ней судимся», — рассказал Мкртчян.

Собеседник также добавил, что недобросовестные компании могут обманывать туристов. Зная, что в ближайшие 10 часов рейса не будет, они сообщают через какое-то время, что рейс задерживается еще на два часа, чтобы люди не начали требовать гостиницу.

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