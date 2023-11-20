«Есть определенные тесты»: выяснилось, как измерить уровень счастья

В России живут очень счастливые люди. Такими себя назвать могут 8 из 10 россиян, или 81% всех жителей страны, следует из опроса ВЦИОМ.

Клинический психолог Полина Токарева рассказала, как можно измерить счастье. По ее словам, это удивительное состояние души не связано ни с деньгами, ни со здоровьем, ни с какими-либо другими объективными факторами.

«Счастье измерить можно — есть определенные тесты. К понятию имеют отношение в основном такие факторы: личностная характеристика, открытость, сниженная тревожность, отсутствие склонности к депрессиям», — заявила Токарева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Счастье можно испытать, сначала лишившись чего-то, а потом снова это обретя, уверена психолог.

«Вот представьте себе: вы лишились зрения. Вы испугались и вам кажется, что теперь навеки вы будете погружены во тьму, но вдруг это зрение к вам возвращается и, наверное, счастливее вас не будет никого. Или еще представьте: вам поставили диагноз — онкология четвертой степени, но потом оказывается, что это был ложный диагноз, врачебная ошибка. Как вы будете себя чувствовать? Конечно, вы будете счастливы», — пояснила Токарева.

У каждого человека есть свое понятие счастья. Оно абстрактно, это всего лишь внутренняя характеристика человека, заключила эксперт.

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