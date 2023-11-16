«Фантазерка, начитавшаяся романов»: психолог раскрыла, от каких женщин бегут мужчины

Представительницы прекрасной половины человечества во все времена заставляли мужские сердца биться чаще. Однако далеко не все. Есть несколько типов женщин, общения с которыми мужчины предпочитают избегать.

Клинический психолог Полина Токарева рассказала, как не нужно себя вести женщинам, чтобы не остаться в одиночестве.

По ее словам, типов женщин, которые категорически не нравятся мужчинам, всего несколько.

«Самый часто встречающийся тип — это женщины, которые боятся мужчин. Как правило, это взятые от матери установки, что мужчина — это непременно тиран, деспот, насильник и вообще исчадие ада. Эти женщины бессознательно сами избегают мужчин и, соответственно, они для мужчин скорее незаметны», — рассказала Токарева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Мужчины также стараются избегать дам, которые чересчур активно стремятся наладить личную жизнь, уверена психолог.

«Это женщины, которые кидаются на мужчин, стремятся быстрее выйти замуж, от которых чувствуется внутренняя тревога и гигантский страх быть отвергнутой. Также мужчины сбегают женщин, которые очень сильно боятся остаться одни», — добавила Токарева.

Инфантильные женщины, продолжила эксперт, также не привлекают мужчин.

«Мужчины избегают отношений с женщинами-фантазерками, которые существуют в своем придуманном мире, которые начитались женских романов и насмотрелись красивых сериалов и ждут от мужчин того, что априори они дать не могут», — добавила Токарева.

А самый нелюбимый тип многих мужчин — это сильные женщины, которые четко знают, чего они хотят от мужчины и от отношений, с которыми мужчине не остается возможностей для проявления себя, заключила собеседница издания.

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