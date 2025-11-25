Коммунальный мем из Подмосковья: водитель снегоуборщика поднял настроение жителям всего одной фразой

В Звенигороде коммунальная спецтехника стала инструментом не только для уборки снега, но и для создания хорошего настроения, передает REGIONS .

Снегоуборочная машина, на отвале которой красуется надпись «Есть такая профессия — Родину расчищать», моментально стала местной достопримечательностью после того, как ее фотография разлетелась по социальным сетям. Жители города высоко оценили юмор и креативный подход, проявленный водителем.

Автором этой жизнеутверждающей инициативы стал 31-летний Виталий, сотрудник компании «ЖКХ Заречье», который с 2015 года отвечает за чистоту на Садовой, Радужной, Спортивной, Почтовой и других улицах города. Как рассказал сам Виталий, идея появилась спонтанно. Для него этот слоган — не просто слова, а способ сохранять позитивный настрой и находить яркие моменты в ежедневной трудовой рутине.

«Идея пришла спонтанно — увидел похожую надпись на тракторе, понравилось, решил подхватить. В других муниципалитетах я такого не видел», — рассказал Виталий изданию REGIONS.

В управляющей компании инициативу сотрудника поддержали, отметив, что это его частная инициатива, а не корпоративный стандарт. В день, когда фотография стала популярной, Виталий как раз занимался расчисткой ключевых общественных пространств Звенигорода — сквера имени Чехова, сквера «Молодежный» и территорий у торговых комплексов «Лира» и «Вертикаль», демонстрируя, что даже такая серьезная работа, как расчистка снега, может быть наполнена творчеством и вызывать у горожан теплую эмоциональную реакцию.

