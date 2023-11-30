Эстония готова закрыть границы с Россией, если та попытается оказать давление

Глава эстонского МИД рассказал, что страна готова закрыть границы с Россией, если та попытается оказать давление. Об этом сообщает РИА Новости .

На совещании с коллегами из Северных и Балтийских государств Маргус Цахкна сообщил, что Эстония готова перекрыть границу с Россией, если та применит «гибридные атаки». По мнению главы МИД, Россия уже эта сделала, так как то, что сейчас происходит на границе, как раз является такими атаками. Как пояснил Цахкна, к «гибридным атакам» Эстония отнесла попытки посеять тревогу и нестабильность в регионе, либо оказать давление на страну.

По мнению эстонского министра закрытие границ позволит защититься от российского давления. Однако пока министр внутренних дел не увидел причин закрыть границы так, как сделал это Финляндия, попытавшаяся защититься от неконтролируемого потока мигрантов. По его мнению, миграционный наплыв на границе Эстонии с Россией остается невысоким.