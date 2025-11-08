Эстонские власти предпринимают меры для отмены концерта американской рэп-метал группы Limp Bizkit, запланированного на 31 мая в Таллине. Решение связано с предыдущими действиями солиста коллектива Фреда Дерста в отношении России, сообщает гостелерадиокомпания ERR, передает Life.ru.

Министерство культуры Эстонии обратилось к организаторам концерта с заявлением о нежелательности его проведения. В Министерстве иностранных дел республики подчеркнули, что сторонникам «государства-агрессора» нет места в культурной сфере страны.

В 2023 году Дерст разместил в социальных сетях смонтированное видео с участием Владимира Зеленского под песню Loser (неудачник). Фред Дерст — автор песен, актер, режиссер и основатель группы Limp Bizkit, родившийся 20 августа 1970 года в Джексонвилле (Флорида). С 2006 года он работает в кинематографе, сняв фильмы «Население 436», «Образование Чарли Бэнкса», «Аутсайдеры» и «Фанат» (2019).

