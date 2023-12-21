Эстония позволит провести выборы президента России в посольстве

МИД Эстонии сообщил, что страна не будет препятствовать проведению выборов президента России в посольстве в Таллине. Подробности сообщает РИА Новости .

По словам министра Маргуса Цахкна, Венская конвенция гарантирует России право провести выборы на территории другой страны в посольстве. Он подчеркнул, что у Эстонии нет никакого права мешать России провести голосование в стенах диппредставительства. При этом он сделал отсылку на слова своего предшественника Урмаса Рейнсалу, ранее занимавшего пост министра иностранных дел, который предлагал запретить России проводить выборы в Эстонии. Цахкна подчеркнул, что независимо от слов других политиков, это законное право России.

При этом действующий министр иностранных дел Цахкна высказался против работы избирательных пунктов в присоединившихся к России регионах. По его словам, это недопустимо.