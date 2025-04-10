Эстонская апостольская церковь предложила ЭПХЦ войти в ее состав

Эстонская апостольская православная церковь сделала предложение Эстонской христианской православной церкви войти в ее состав со статусом автономной единицы. Об этом сообщил портал Postimees.

Издание сослалось на заявление, сделанное митрополитом апостольской церкви Стефанусом. Тот указал на то, что ЭПХЦ могла бы стать викариатом Эстонской апостольской православной церкви после того, как порвет все связи с Москвой. Этот викариат будет подчинен Стефанусу в случае согласия.

«Через него поддерживал бы общение со всемирной православной церковью, сохраняя при этом свои традиции, использование церковнославянского языка и самостоятельное ведение внутренней жизни», — указали журналисты.

Ранее о новом законе в Эстонии, по которому православная церковь в этой стране обязана убрать из устава свое подчинение Московскому патриархату, высказалась Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Она назвала новые правила дискриминацией по признаку конфессиональной принадлежности и откровенным надругательством над принципами свободы совести.