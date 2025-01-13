Эстонский канатоходец прогулялся между небоскребами в Дубае на 224-метровой высоте

В Дубае Яан Роозе, канатоходец из Эстонии, продемонстрировал свое мастерство, пройдя по тросу между двумя высотными зданиями — небоскрёбами Emirates Towers. Высота, на которой он это сделал, составила 224 метра. Указанное событие было организовано в рамках третьего «Саммита миллиарда фолловеров». О нём сообщило информационное агентство WAM.

Прогулка по натянутому канату, которую совершил Роозе, была довольно опасной, но он был надежно застрахован. Длина каната, по которому он шёл, составила примерно 100 метров. В видео, которое канатоходец выложил в своих социальных сетях, видно, как он лежит на канате и раскачивается на нём вниз головой.

Стоит отметить, что для участия в мероприятии в Дубае было приглашено более 15 тысяч создателей цифрового контента из разных стран. Саммит проходит в Дубае с 11 по 13 января.

Яан Роозе — спортсмен, представляющий компанию Red Bull. Ему 33 года, и он уже добился больших успехов. Например, он стал первым человеком, который пересек пролив Босфор в Стамбуле, пройдя по натянутому канату из Азии в Европу.

Ранее сообщалось, что летевший из Дубая в Москву рейс «Аэрофлота» вынужденно сел в Баку из-за дебошира.