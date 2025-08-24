Льготы по зубопротезированию и реабилитация: в Подольске ответили на вопросы участников СВО

В Подольске состоялся Единый день приема участников СВО и членов их семей по вопросам медицинского обеспечения. Участников мероприятия проконсультировали по вопросам медицинского обеспечения.

В Подольске участников СВО и их родственников проконсультировали по вопросу реабилитации после ранений и травм, правилам оформления инвалидности, праву на зубопротезирование. В мероприятии приняли участие руководитель подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Игорь Науменков, представители фонда «Защитники Отечества», комитета семей воинов Отечества и учреждений здравоохранения. Спикеры ответили на вопросы участников спецоперации и их родных людей, проинформировали о важных моментах.

Для мероприятия выбрали формат открытого диалога. Заявители получали индивидуальные советы и консультации после того, как рассказывали о своей ситуации. Участников мероприятия также оповестили о правилах оформления необходимых документов. Предоставленная на мероприятии информация оказалась исчерпывающей.

«Вопросы медицинского обеспечения имеют первостепенное значение для наших военнослужащих и их близких, и мы будем делать все возможное, чтобы они получали медицинскую помощь оперативно и в полном объеме»,— подчеркнул Науменков.

В Общественной приемной подольского отделения «Единой России» на регулярной основе принимают обращения. Телефон для связи: 8 (4967) 63-63-03. Жители получают консультацию. Некоторые обращения учитываются при составлении тем для обсуждений на подобных мероприятиях.

