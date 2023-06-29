«Эти «интеллигенты» совсем запутались»: знаменитая актриса высказалась об уехавших артистах

Актриса Татьяна Васильева на передаче у телеведущего Бориса Корчевникова назвала уехавших из РФ артистов тараканами, которые возвращаются даже после того, как их потравили.

По словам артистки, все ее коллеги по «совершенно непонятным причинам» не поддерживают СВО. Актриса отметила, что с момента начала боевых действий у них в умах произошел какой-то «психический сдвиг».

Васильева подчеркнула, что люди творческой сферы были сыты и востребованы, поэтому их побег непростителен. Также она резко осудила вернувшихся коллег за непоследовательные слова и поступки.

«Вот есть же не только «талантливые», но и правильно мыслящие артисты у нас в стране»; «Права, зря только так мягко выражается. Я б грубее про таких сказал»; «Эти «интеллигенты», похоже, совсем запутались, что за рука их кормит и перед кем, на чьей земле они выступают», — высказались россияне в Сети.

Ранее сообщалось, что Земфире сохранили статус иноагента, несмотря на ее попытки избавиться от этого статуса.