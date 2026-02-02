«Это был ангел-хранитель»: Хинштейн рассказал о своем спасении после ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн, недавно попавший в серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщил детали оказания первой помощи. По его словам, сразу после аварии медицинскую помощь ему оказала бригада скорой помощи, которая в тот момент случайно проезжала по трассе мимо места происшествия, пишет Life.ru.

В настоящее время Хинштейн уже выписан из Курской областной клинической больницы и продолжает восстановление в домашних условиях. Однако из-за серьезности полученных травм, включающих перелом бедренной кости, полная реабилитация потребует значительного времени. Для обеспечения необходимого ухода одну из комнат в его доме пришлось переоборудовать под больничную палату.

Губернатор отметил, что, несмотря на состояние, продолжает работать, поддерживая связь с коллегами как на региональном, так и на федеральном уровне, и отслеживая обращения в социальных сетях.

