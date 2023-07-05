Про трусость украинцев и их стремление укрыться за мирными жителями россияне слышали не раз. Один из собеседников нашего издания, доброволец Андрей И., рассказал, как вели себя бойцы ВСУ при зачистке одного из населенных пунктов.

Штурмовикам российской армии дали задание зачистить улицы города и близлежащих деревень после штурма. Тогда, по словам Андрея, бойцы двинулись по домам.

«Бывает такое: заходишь, а он (солдат ВСУ — Прим. ред.) сидит в каких-то драных штанах, в бабской одежде — весь вонючий! Спрашиваешь: «Ты как сюда попал?». Он мямлит: «Да я местный, мне тут разрешили люди пожить». Ну и все, говорю, поехали. Часто такое бывало — вроде смешно, а вроде и грустно», — улыбается доброволец, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После зачистки того города Андрей с товарищами попали в другой населенный пункт, где из-за артобстрелов было даже трудно сориентироваться: непонятно, где Север, где Юг.

«Нас раскидали по городу точечно и дали задания, было не по себе. Тем более, что рации не сразу подвезли, и кооперироваться было трудновато. Но скоро появились и трофеи, и помощь от россиян подоспела. Потом и местным помогали: зайдешь в подвал, нет военных, надаешь еды и воды. А то люди часто питались тем, что нашли», — признает Андрей.

Как рассказывали нашим военным местные, в это же время в городе лютовали «азовцы»*.

«Они заходили в подвал, выбирали тех, кто им почему-то не понравился, и выводили на улицу. Там этих несчастных расстреливали ни за что. Людей гнобили и не разрешали вылезать наружу, поэтому практически все сидели в подвалах», — замечает наш собеседник.

«Азовцы» действовали при поддержке артиллерии: добрались до определенной точки, уперлись в оборону и передали координаты, продолжает доброволец. В этот момент летели снаряды в подмогу нацистам. Так они шли дальше и закреплялись, пока не натолкнулись на серьезное сопротивление.

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* украинский националистический батальон «Азов» запрещен в РФ и признан экстремистским