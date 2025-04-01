«Это было сумасшествие»: блогер попробовал в Лондоне кофе за 29 тыс. руб.

Известный блогер Карми Селлитто решился на дегустацию самого дорогого кофе, доступного в Великобритании, и поделился своими мыслями об этом опыте в социальных сетях.

Селлитто посетил лондонскую кофейню Shot, где заказал кофе под названием Japan Typica Natural. Typica — это разновидность кофе, производимая из арабики и известная уже более трех столетий. Цена этого напитка составила внушительные 265 фунтов стерлингов (около 29 тыс. руб.).

Селлитто рассказал, что подача кофе была необычной — официант преподнес его в перчатках. Блогер признался, что ранее не сталкивался с подобным.

Первоначально напиток не произвел на него особого впечатления. Внешне он напоминал обычный айс-латте, разве что соломинка выглядела позолоченной. Однако после первого глотка у Селлитто пробежали мурашки по коже.

«На вкус это было сумасшествие», — отметил он.

По словам Селлитто, вкус напитка напомнил ему какой-то экзотический фрукт. Он отметил, что каждый глоток обошелся ему примерно в 25 фунтов стерлингов (около 2,7 тыс. руб.).

Несмотря на яркие впечатления от вкуса, Селлитто остался недоволен качеством льда, который, по его мнению, был слишком дешевым. Он отметил, что быстро тающий лед испортил общее впечатление от кофе. В итоге Селлитто оценил напиток всего на пять баллов из десяти.

Ранее сообщалось, что в Лондоне начался судебный процесс над экс-губернатором Севастополя.