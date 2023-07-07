«Это чертовски стыдно»: американцы осудили решение Байдена передать ВСУ запрещенные снаряды

Американский блогер Джексон Хинкл на своей странице в социальных сетях возмутился решением администрации Джо Байдена, которая решила предоставить Украине запрещенные кассетные боеприпасы для борьбы с пророссийскими гражданами.

По словам блогера, такие снаряды окажут «разрушительное воздействие на мирных жителей». С его мнением согласились и другие пользователи в комментариях.

Один из юзеров напомнил, что такой военной стратегии США придерживались всегда.

«К сожалению, это уже в работе. США никогда не соглашались прекратить их использование. Они были помехой моему существованию во время войны в Персидском заливе и, к сожалению, остаются такими. Это чертовски стыдно», — уверен пользователь.

Другой американец отметил, что украинские власти на пути эскалации конфликта вовсе не думают о возможных последствиях своих действий для жителей страны.

«Украина никогда не задумывается о последствиях своих решений, неужели они думают, что если они начнут регулярно применять кассетные боеприпасы, Россия не ответит на это?» — добавил пользователь.

Ранее блогер осудил решение президента Франции о запрете социальных сетей.