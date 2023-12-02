«Как минимум административное наказание»: что грозит водителю, сбившему солдат-срочников на Камчатке

На Камчатке автомобиль протаранил колонну военнослужащих-срочников, пересекавших трассу Петропавловск-Камчатский — Елизово. Как сообщает Telegram-канал « 112 », водитель ехал со скоростью 80 км/ч и был ослеплен фарами едущей навстречу машины.

Сейчас в больнице находятся шестеро человек, один из них в тяжелом состоянии.

Юрист Алла Георгиева рассказала нам, возложат ли вину в случившемся на водителя, и что ему грозит.

«Здесь в любом случае мужчина не справился с управлением автомобилем. Несмотря на то, что его ослепили, а водитель не нарушал скоростной режим, квалифицироваться дело будет именно так. Последует как минимум административное наказание, если нанесен не тяжкий вред здоровью пострадавшего. Наказание — штраф от 10 до 25 тысяч рублей. Могут и лишить водительских прав, но это уже зависит от обстоятельств», — сообщила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если кому-то из пострадавших нанесли тяжкий вред, продолжила собеседница, то рассматриваться будет уже уголовная статья о нанесении вреда здоровью по неосторожности в результате ДТП. Если речь будет идти об одном человеке, наказание окажется следующим: либо ограничение свободы сроком до 3 лет, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы тоже на срок до 2 лет.

«Если медики установят, что тяжкий вред нанесен двум и более людям, то и наказание возрастет — до 7 лет лишения свободы. Если же кто-то из пострадавших скончается, мужчина может угодить в тюрьму на 5 лет, а при смерти нескольких потерпевших — от 8 до 15 лет. Вдобавок к этому следствие будет разбираться, как себя повел водитель после инцидента. Если он пытался скрыться или переложить вину на кого-либо, ответственность тоже ужесточат», — предупредила Георгиева.

Кроме того, добавила она, пострадавшие и их семьи могут через суд потребовать от водителя компенсацию за временную нетрудоспособность и моральный вред.

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