«Это хуже, чем Анапа и Сочи»: на пляжах Подмосковья из-за чудовищной жары закончились сидячие и стоячие места

Погода сильно подсуропила так изнывавшим несколько последних недель от холода и ливней жителям столичного региона. В Подмосковье пришла жара под 40 градусов.

В соцсетях жители Московской области публикуют фото и видео людского коллапса на подмосковных пляжах. Местные уже стонут от наплыва приезжих, что спасаются от жары в водоемах.

Одним из мест внезапного курортного нашествия стало Ступино, Белопесоцкий карьер там буквально утопает в людской массе. Закончили не то что лежачие, стоячих мест, похоже, тоже уже нет.

«Это ужас нашего городка..Это все люди..И это все люди..Это хуже, чем Сочи и Анапа, вместе взятые»., - сетуют ступинцы.

Ранее заведующая терапевтическим отделением МОНИКИ Татьяна Воробьева рассказала, как лучше одеваться в жаркую погоду.