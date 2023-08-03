Подмосковный врач рассказала, как лучше одеваться в жару

В жаркую погоду лучше всего носить одежду из льна, хлопка и других легких натуральных тканей, посоветовала заведующая отделением терапии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского Татьяна Воробьева.

В интервью РИАМО специалист рассказала, что одежда должна покрывать как можно больше частей тела, чтобы организму было легче сохранять температурный баланс. Также в обязательном порядке необходимо носить головные уборы. Они позволят избежать ожогов и теплового удара.

Врач подчеркнула, что одежда не должна быть темных или холодных оттенков, которые поглощают солнечные лучи. Такая одежда, по словам Воробьевой, может привести к нагреванию.

Сегодня в Подмосковье, по данным синоптиков, ожидается до плюс тридцати градусов. Местами пройдут кратковременные дожди.