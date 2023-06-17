Ожирение, глисты и смерть: разбираемся, какие ошибки хозяев при уходе за домашними любимцами непростительны

Владельцы домашних животных стараются создать комфортную и безопасную жизнь для своих питомцев. Однако некоторые ошибки в уходе за ними могут привести к неприятным последствиям. Начиная от неправильного корма и заканчивая отсутствием социализации.

Корм для питомца лучше всего выбирать после консультации ветеринара. Ведь каждое домашнее животное имеет свои особенности в питании. Неправильно подобранный корм может привести к ожирению, заболеваниям пищеварительной системы и даже смерти.

«Также важен постоянный уход за зубами, шерстью и когтями животного. При несоблюдении гигиены могут появиться паразиты на коже и проблемы в полости рта. Кроме того, отсутствие ветеринарного контроля также может плохо сказаться на здоровье питомца», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» ветеринар Юрий Сазонов.

Регулярные визиты к врачу важны. Вы сможете получить советы по уходу за животным, а в случае беды обнаружить заболевание еще на ранней стадии.

Подвергнуть питомца опасности может и неправильное обращение с ним. Поэтому, прежде чем завести кого-либо, нужно узнать об их потребности, чтобы правильно взаимодействовать с ними.

«Не стоит забывать о тренировках и социализации питомца. Но не нужно переусердствовать с дрессировкой. Грубые и жесткие методы станут причиной стресса у животных и даже могут привести к травмам. Только позитивные подходы обучения смогут создать здоровые и доверительные отношения между питомцем и его хозяином», – заключила эксперт.

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