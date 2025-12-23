«Это моя собака!»: звезда фильма «Любовь и голуби» забрал из приюта собаку с тяжелой судьбой

Народный артист РСФСР Александр Михайлов, легенда советского и российского кино, известный миллионам по роли Васи Кузякина в «Любви и голубях», совершил поступок, который тронул сердца зоозащитников. Как пишет REGIONS , знаменитость нашел себе нового хвостатого друга прямо на съемках.

Работая на съемках нового сериала «Обратная сторона медали» в заброшенной после страшного пожара 2010 года деревне Моховое, актер не просто выполнил свою профессиональную задачу. Он познакомился с работой расположенного там временного приюта для собак «Мохнатая лапка. Территория добра» и уехал со съемочной площадки с новым членом семьи — рыжим дворнягой по имени Тимошка.

История собаки, покорившей сердце артиста, начинается трагично. В конце прошлого лета истощенного щенка нашли у мусорных контейнеров в поселке Белоомут. Животное было настолько слабым, что не могло нормально ходить. Экстренная доставка в ветеринарную клинику, к счастью, не выявила неизлечимых патологий — псу, которого назвали Тимошкой, требовались время, забота и полноценное питание. Именно это он и получил в приюте «Мохнатая лапа», где волонтеры выходили его, превратив в упитанного и жизнерадостного красавца.

Михайлов, как рассказала зооволонтер Юлия, изначально выразил желание взять «рыжего мальчика». Увидев Тимошку, актер мгновенно определился: «Это моя собака!». Артист подчеркнул свою особую любовь к беспородным собакам — дворнягам, отметив их преданность и характер. Контакт между звездой экрана и бывшим бездомным псом установился моментально.

Теперь у рыжего счастливчика из Мохового начинается новая жизнь — в теплом доме и в кругу заботы знаменитого хозяина.

