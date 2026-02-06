«Это может продлиться год»: фермеры Калининграда о выживании в условиях ценового коллапса

Калининградские свиноводы оказались в критической ситуации: они вынуждены продавать мясо по ценам, которые не покрывают даже расходы на его производство. Как сообщил РБК Калининград глава «Прибалтийской мравной компании 3» Игорь Кузнецов, закупочная стоимость свинины упала на 80 рублей за последние два месяца, и сейчас фермеры в среднем выручают всего около 150 рублей за килограмм.

По мнению предпринимателя, корень проблемы — в значительном перепроизводстве мяса на внутреннем рынке, усугубленном срывом некоторых экспортных поставок. При этом затраты производителей в 2025 году выросли примерно на треть из-за подорожания кормов, высокой стоимости кредитов и логистики. Кузнецов отметил парадокс, когда даже на фоне падения курса доллара зависимые от него компоненты продолжают дорожать.

Кузнецов не исключает, что дальнейшее падение цен приведет к уходу с рынка небольших неэффективных хозяйств. Прогнозировать, как долго продлится этот сложный период, сложно — он может затянуться на срок от трех месяцев до года. Пока компания старается диверсифицировать сбыт, поставляя продукцию как внутри региона, так и на материк.

Ситуация в Калининграде отражает общероссийскую тенденцию. По данным аналитиков, оптовая цена на свинину в стране за неделю упала на 8%, а в годовом выражении — на 27%. Сильнее всего подешевела грудинка и лопатка. Однако эксперт Альбина Корягина указывает, что для потребителей в магазинах это снижение будет не таким заметным из-за долгосрочных контрактов сетей с фиксированными ценами. Розница может лишь увеличить частоту скидочных акций, избегая резкого снижения ценников.

Ранее сообщалось, что жители Балашихи отказываются покупать «золотые» огурцы в магазинах.