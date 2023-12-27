Это начало: в США назвали причину краха обороны ВСУ
Фото: [©Евгений Биятов/РИА Новости]
Уже после освобождения русскими Марьинки оборона Украины начнет сыпаться. Об этом заявил американский экс-разведчик ВС Скотт Риттер, пишет РИА Новости 27 декабря.
Риттер уточнил, что именно Марьинка может стать тем местом, где украинская оборона начнет сыпаться по частям. При этом сами же Штаты предупреждали Киев о такой ситуации.
Аналитик уверен, что там, у Марьинки, случился жесткий прорыв украинских укрепрайонов, и силовики при отступлении будут распылять ресурсы, но есть одно но – по словам Риттера, данных ресурсов у них нет. В связи с этим количество подобных прорывов значительно увеличится.