Это начало: в США назвали причину краха обороны ВСУ

Риттер уточнил, что именно Марьинка может стать тем местом, где украинская оборона начнет сыпаться по частям. При этом сами же Штаты предупреждали Киев о такой ситуации.

Аналитик уверен, что там, у Марьинки, случился жесткий прорыв украинских укрепрайонов, и силовики при отступлении будут распылять ресурсы, но есть одно но – по словам Риттера, данных ресурсов у них нет. В связи с этим количество подобных прорывов значительно увеличится.