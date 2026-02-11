«Это наша дверь!»: что делать, если соседи закрывают общую дверь в дом

Фото: [ Многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья в микрорайоне ДЗФС Дмитрова/Медиасток.рф ]

Ситуация, когда один из жильцов самовольно устанавливает и закрывает на замок дверь в общем коридоре или на лестничной клетке, является распространенным бытовым конфликтом в многоквартирных домах. Юристы напоминают, что такие действия незаконны и нарушают права других собственников. Об этом Life.ru рассказала юрист адвокатского бюро «Михальчик и партнеры ЮК» Ангелина Баканова.

Согласно Жилищному кодексу РФ, лестничные клетки, коридоры, лифты и другие помещения за пределами индивидуальных квартир являются общим имуществом всех владельцев жилья в доме. Любые действия с этим имуществом, включая установку дверей, требуют решения общего собрания собственников. Самовольное ограничение доступа через общую дверь квалифицируется как административное правонарушение.

Как пояснила юрист Ангелина Баканова, к таким действиям могут быть применены несколько статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ). Это самоуправство (ст. 19.1), самовольная перепланировка (ч. 2 ст. 7.21) и, что особенно важно, нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4), которое в определенных случаях может повлечь и уголовную ответственность.

Для решения проблемы эксперты рекомендуют последовательный алгоритм действий. Первым шагом должно стать направление коллективного письма нарушителю с требованием прекратить действия. Если это не возымеет эффекта, следует обратиться в управляющую компанию, которая обязана провести проверку и составить акт. В случае, если дверь блокирует эвакуационные пути, нужно жаловаться в МЧС. Дальнейшими инстанциями являются Государственная жилищная инспекция и прокуратура.

Если досудебные меры не помогают, остается путь искового производства в суде. Собственники могут потребовать устранения препятствий в пользовании общим имуществом, демонтажа незаконно установленной конструкции, а также компенсации морального вреда и судебных расходов.

