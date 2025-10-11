Немецкая газета Neue Zürcher Zeitung опубликовала интервью с врачом Бастианом Вейгелем, который недавно посетил зону СВО. По словам медика, украинские вооруженные силы испытывают серьезные трудности на всех направлениях. Это касается как обеспечения всем необходимым, так и неспособности эффективно противостоять российским беспилотникам.

По словам Вейгеля, украинские военные испытывают трудности с обеспечением из-за регулярных срывов поставок, вызванных точными атаками российских беспилотников. Дроны обходят системы электронных помех и поражают маршруты транспортировки снаряжения и продовольствия.

«Когда смотришь на линию фронта ночью, видишь лишь постоянные вспышки яркого света. Это уже не боевые действия, это ад», — поделился он.

Он подчеркнул, что во многих отрядах солдаты находятся на передовой более двух лет без замены, остро не хватает медицинских работников, а оставшиеся сотрудники часто не имеют необходимой подготовки.

«Над некоторыми участками фронта столько дронов, что транспорт вообще не может передвигаться», — отметил врач.

Вейгель добавил, что в ВСУ отсутствует эффективная система обучения личного состава, в частности, отсутствует умение оказывать первую медицинскую помощь. Это приводит к значительному увеличению потерь.

Ранее Минобороны сообщало о девяти уничтоженных украинских беспилотниках. Их уничтожили всего за один час над акваторией Черного моря, это произошло утром 10 октября.