«Это не бои, а ад»: На Западе забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
NZZ: ВСУ столкнулись с глобальными проблемами по всем фронтам
Фото: [УНИАН]
Немецкая газета Neue Zürcher Zeitung опубликовала интервью с врачом Бастианом Вейгелем, который недавно посетил зону СВО. По словам медика, украинские вооруженные силы испытывают серьезные трудности на всех направлениях. Это касается как обеспечения всем необходимым, так и неспособности эффективно противостоять российским беспилотникам.
По словам Вейгеля, украинские военные испытывают трудности с обеспечением из-за регулярных срывов поставок, вызванных точными атаками российских беспилотников. Дроны обходят системы электронных помех и поражают маршруты транспортировки снаряжения и продовольствия.
«Когда смотришь на линию фронта ночью, видишь лишь постоянные вспышки яркого света. Это уже не боевые действия, это ад», — поделился он.
Он подчеркнул, что во многих отрядах солдаты находятся на передовой более двух лет без замены, остро не хватает медицинских работников, а оставшиеся сотрудники часто не имеют необходимой подготовки.
«Над некоторыми участками фронта столько дронов, что транспорт вообще не может передвигаться», — отметил врач.
Вейгель добавил, что в ВСУ отсутствует эффективная система обучения личного состава, в частности, отсутствует умение оказывать первую медицинскую помощь. Это приводит к значительному увеличению потерь.
Ранее Минобороны сообщало о девяти уничтоженных украинских беспилотниках. Их уничтожили всего за один час над акваторией Черного моря, это произошло утром 10 октября.