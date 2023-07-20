«Разговор, во время которого ты вздремнул»: американцы пристыдили Байдена за очередную оплошность

Американский президент Джо Байден в социальных сетях сообщил, что встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, чтобы отпраздновать 75-летие его государства и обсудить ключевые вопросы, представляющие взаимный интерес.

Байден отметил, что надеется на укрепление партнерства с Израилем, поскольку обе страны работают над решением общих глобальных проблем.

Жители США в комментариях напомнили своему президенту, что на встрече с Герцогом он заснул, чем, по мнению пользователей, в очередной раз опозорил и себя, и страну.

«Это тот разговор, во время которого ты вздремнул?»; «Вы вырезали часть, где вы задремали, чтобы немного отдохнуть»; «Читает с маленькой белой карточки, которая говорит ему, где сесть и что сказать, так как он не может думать самостоятельно. Жалкий», — пишут юзеры.

Один из граждан подчеркнул, что переговоры политиков никак не влияют на жизнь простых людей, которым постоянно приходится думать, как оплатить счета.

«Вау, еще один политик встречается с другим политиком, чтобы обсудить «ключевые вопросы, представляющие взаимный интерес». Между тем, остальные из нас просто пытаются понять, как оплатить наши счета и выжить», — отметил комментатор.

Ранее американцы раскрыли очередные экономические манипуляции Байдена.