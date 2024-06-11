«Это не эвтаназия»: юристы и зоозащитники осудили закон об умерщвлении бездомных собак в Астрахани

Люди проиграли борьбу с региональным законом об эвтаназии беспризорных животных в Астрахани. Хотя метод подается как более эффективный, он, по мнению юристов и зоозащитников, негуманный. Своим мнением о мерах борьбы с бесхозными хвостатыми они поделились в беседе с gazetametro.ru.

В Астрахани пытались следовать федеральным мерам в отношении собак без хозяев. Так называемый ОСВВ («Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат»), оказался не так эффективен и люди все равно продолжали страдать от укусов «бездомышей».

Региональный закон, принятый в Бурятии, Туве, Магаданской области и Астрахани, предполагает, что проявившее агрессию животное с улицы отправляется в спецприемник, где остается на протяжении 15 дней. Если его не забирают, то зверя усыпят. Это называют эвтаназией, но с этим термином не согласны некоторые юристы и защитники животных.

«Человек, который выигрывает тендеры на умерщвление животных, он, например, в жизни не будет заморачиваться гуманным способом, потому что это дорого. По цене это сопоставимо со стерилизацией. Когда главы регионов, которые занимаются регулированием численности животных, говорят, что им очень дорого проводить стерилизацию четвероногих, то это значит, они, по сути, говорят о том, что убивать дешево. Поэтому это просто все ради убийства животных. И мне очень жалко», – отметила гендиректор Благотворительного фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

По мнению Дмитриевой, при действующих схемах стерилизации в регионах не может быть такого, что количество бездомных собак выросло. Значит, либо программу провалили, либо нужно акцентироваться на работе с населением. Ввести ряд обязательств, в том числе и о предотвращении появления нежелательного потомства от питомцев. Перепроизводство животных важно остановить, но не путем эвтаназию, сравнимой с банальным убийством.

Адвокат Максим Калинов также не воспринимает закон об эвтаназии животных как гуманный и желательный. По его словам, важно ввести учет животных и следить за их выгулом. Юрист считает, что важнее поддерживать и создавать питомники, регистрировать животных. Только так, без умерщвлений и спорных законов. К тому же, в Астрахани на эвтаназию бесхозных зверей пустили 300 млн рублей, которые вполне можно было направить на развитие приютов.

Ранее сообщалось, что закон об эвтаназии бесхозных агрессивных собак приняли уже в десяти регионах России.