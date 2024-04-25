«Это не редкость»: психолог раскрыла, зачем отец убил дочь ботинком в Волгограде

Двухмесячная девочка погибла в Волгограде от удара ботинком, который кинул ее отец. Как сообщают СМИ, мужчина поругался с женой и целился обувью в нее, но случайно промахнулся и проломил дочери череп.

Ранее он уже был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью и сейчас находится под подпиской о невыезде. Юрист Юрий Капштык рассказал, какое наказание грозит горе-отцу за смерть ребенка.

«По статье «Причинение вреда здоровью по неосторожности» предусматривается лишение свободы на срок до трех лет. Следствие будет устанавливать вину отца, также будут учитываться отягощающие факторы и наличие судимости», – рассказал юрист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт добавил, что в ходе рассмотрения дела может выясниться, что предыдущая судимость была погашена или мужчина вышел условно-досрочно. Тогда ему придется отбывать и предыдущий срок.

Может ли такой поступок говорить о каких-либо отклонениях, рассказала психолог Марианна Абравитова. Эксперт отметила, что в данной истории ярко представлена семейная пара «жертва-насильник».

«К сожалению, бытовое насилие процветает и, с психологической точки зрения тоже. Такие пары складываются и являются достаточно крепкими. Я не удивлюсь, если эта же женщина примет мужа, когда он вернется из мест лишения свободы», – заявила психолог.

Абравитова подчеркнула, что психического заболевания у него может и не быть, подобные склонности возможны и у здорового человека, если он с детства привык к насилию. В таких случаях из ребенка вырастает либо жертва, либо тиран.

Подобные случаи, отметила эксперт, не уникальны. Достаточно много мужчин находятся в местах лишения свободы, а жены ждут их дома. Некоторые пишут заявления в полицию, но потом сами их забирают.

«Почему этот случай все обсуждают? Потому, что младенцу проломили череп. Если бы это был просто синяк, мы бы об этом даже не узнали», – подытожила Абравитова.

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