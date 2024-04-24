Мог погибнуть: как хозяйку алабая из Красноярска накажут за жестокий трюк

Неравнодушные жители Красноярска запечатлели женщину, которая привязала своего алабая к автомобилю и поехала, заставив собаку бежать за ней по оживленной дороге.

Позже выяснилось, что таким образом хозяйка пыталась отвезти своего питомца к ветеринару. Он должен был ехать в багажнике, но не смог запрыгнуть туда из-за проблем с суставами. Как сообщают СМИ, недавно у хозяйки уже пытались забрать алабая в питомник, но изъять его все же не смогли. Сейчас сотрудники правоохранительных органов вновь начали проверку. Какое наказание грозит владелице животного, рассказал адвокат Иван Дощенко.

«Если собака не получила увечий, то хозяйку могут привлечь к административной ответственности за жестокое обращение с животным по части 2 статьи 8.52. Кодекса об административных правонарушениях, где предусмотрено наказание для физлиц — штраф до 15 тыс. рублей», – пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В случае, если такая поездка к ветеринару привела к более серьезным последствиям, наказание может быть гораздо жестче.

«Но если животное было травмировано или погибло, тогда хозяйку могут привлечь уже к уголовной ответственности по части 2 статьи 245 УК РФ, которая предусматривает штраф до 300 тыс. рублей, либо лишение свободы до пяти лет», – добавил адвокат.

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