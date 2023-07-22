«Это неблагополучный эксперимент»: священник рассказал, как церковь относится к суррогатному материнству
Отец Николай объяснил, почему суррогатное материнство в РПЦ считается оскорблением
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Многие пары, у которых не получается завести ребенка, не всегда готовы взять малыша к усыновлению. В таких случаях будущие родители прибегают к такой услуге, как суррогатное материнство, которое позволяет передать ребенку гены родителей.
Клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне, священнослужитель Николай Савченко рассказал, как Русская Православная Церковь относится к данному виду услуги.
«О суррогатном материнстве говорится в социальной концепции Русской Православной Церкви. Церковь выступает против него, поскольку в этом случае происходит преднамеренный разрыв между матерью и ребенком», — заявил отец Николай в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
В таком случае, по словам священнослужителя, материнство становится коммерческой услугой, не предполагающей дальнейшее воспитание ребенка.
«Это есть оскорбление материнства. Тем семьям, которые не могут родить своего собственного ребенка, лучше усыновить ребенка, чем производить такой неблагополучный эксперимент», — пояснил отец Николай.
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