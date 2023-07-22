«Необходимо относиться с почтением»: священник объяснил, можно ли снимать на камеру крещение ребенка

Зачастую родители и близкие родственники хотят запечатлеть момент крещения своего ребенка на камеру. Иногда для этого нанимают фотографов и даже видеографов. Однако, крещение считается одним из церковных таинств.

Клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне, священнослужитель Николай Савченко объяснил, позволительно ли снимать на камеру крещение ребенка.

«В Православной Церкви нет требования запрета видеосъемки во время крещения. Хотя, конечно же, необходимо относиться с почтением и благоговением к службам и таинствам», — рассказал собеседник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам отца Николая, при съемке не следует вставать спиной к алтарю или между священником и принимающим таинство.

«Во время видеосъемки мы как бы выносим действия в храме вовне на вид всем, кому угодно. Есть в Церкви части службы, которые могут посещаться только крещеными верующими людьми, например, литургия верных», — пояснил отец Николай.

Именно поэтому, отметил священнослужитель, съемка во время литургии верных может совершаться лишь с благословения.

«Не следует также без благословения снимать причащение. А на крещении снимать можно», — добавил священник.

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