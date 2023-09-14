От Владивостока до Москвы: На трассе может появиться около 60 зарядок для электромобилей

Первый заместитель генерального директора энергетического холдинга «РусГидро» Роман Бердников рассказал о намерении компании установить зарядные станции для электромобилей вдоль трассы по дороге из Москвы во Владивосток на расстоянии друг от друга примерно на 150 км, пишет интернет-издание « Абзац ».

Если посчитать, сколько в итоге станет заправок для электромобилей на участке трассы от Москвы до Владивостока на расстоянии 150 км, то выходит 60 современных установок. Спикер Роман Бердников пояснил, что первоочередное задание для компании – это создание комфортных условия для своих клиентов.

Компания стала первой в России, кто запустил кроссоверы JAC iEV7S, Evolute i-JOY и седан Evolute i-Pro. Жителям Сахалина и Владивостока хватает зарядки примерно на 230 км (минимум) в зимний период и 180 км (самый низкий показатель) в летний период. Большое значение имеют погодные условия.

Роман Бердников отметил, что и в дополнительной прибыли компания также заинтересована, но это не является приоритетом.

«Но доход здесь не самое главное. Важнее создание комфортных условий для потребителя. Потребитель пользуется – для нас хорошо», – пояснил Роман Бердников

Продолжительность трассы, на которой будут установлены электрозарядки, - 9200 км.

Вопросам развития Владивостока было уделено много внимания на ВЭФ-2023. В ближайшее время планируется масштабное строительство и реализация мастер-плана городской агломерации.