«Это новая норма»: американцы рассказали, как Байден довел граждан до психических травм

Американский лидер Джо Байден в социальных сетях сообщил, что его администрация должна расширить помощь людям с психическими проблемами, а также противостоять первопричинам боли и травм, которые испытывают многие граждане.

Пользователи в комментариях отметили, что настоящая причина травм американцев — высокая инфляция и низкий уровень дохода.

«Твой твит — настоящая шутка. Как насчет того, чтобы вместо пустых разговоров, вы действительно сделали что-то для улучшения психического здоровья?»; «Коренными причинами боли и травм являются высокая инфляция и низкая заработная плата. Это вызвано ужасным обращением Байдена с экономикой. Нам не нужно тратить больше долларов на лечение, нам нужно, чтобы Байден ушел в отставку», — пишут американцы.

Один из пользователей подчеркнул, что подобные проблемы в США — это норма, так как американцы живут в обществе, в котором мужчины становятся женщинами, а женщины — мужчинами. Маленьким детям, по словам комментатора, дают наркотики для того, чтобы они были спокойными и внимательными в классе.

«Мы обеспечиваем нейролептиками пожилых людей, чтобы они не капризничали, когда их взрослые дети навещают их раз в год. Наша конечная цель в жизни — быть счастливым, поэтому мы принимает антидепрессанта, которые вызывают у нас депрессию. Все находятся на терапии. Если все звучит безумно, то это потому, что так оно и есть. Это новая норма. Добро пожаловать в терапевтические Штаты Америки», — заявил юзер.

Ранее американцы обрушились на Байдена с критикой после его заявления о психологическом здоровье нации.