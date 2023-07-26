«Вы психопат»: американцы обрушились на Байдена с критикой после его заявления о психологическом здоровье нации

Американский президент Джо Байден в социальных сетях заявил, что кризис психологического здоровья — это то, с чем граждане его страны должны справиться вместе. По мнению политика, люди обязаны быть рядом и просить о помощи, если нуждаются в ней.

Каждый американец должен знать, что страна и президент прикрывают его спину, отметил Байден. Тем временем, граждане США в комментариях к публикации уверены, что способы решения проблемы, к которым прибегает местная администрация, крайне жестоки.

«Помещение людей в психиатрические больницы, где с ними жестоко обращаются и издеваются за закрытыми дверями, — не решение»; «У нас в Белом доме точно кризис психического здоровья»; «Это крик о помощи? Вам нужна помощь, господин президент?» — пишут американцы.

Некоторые комментаторы также заявили, что Байден предал страну ради богатства своей семьи.

«Вы лжете, притворствуете, отмываете, клевещете. Тебя нужно уволить, а всю твою семью посадить в тюрьму. Эта родословная не достойна занимаемого ей статуса»; «Я аплодирую вам за то, что вы, наконец, попросили помощи со своим старческим маразмом», — отметили юзеры.

Один из пользователей подчеркнул, что все слова президента — ложь. Байден, по мнению комментатора, использовал свое положение, чтобы продать власть и влияние в других странах, обманывая собственную страну.

«Мы выяснили, что вы и вся ваша семья десятилетиями получали прибыть от незаконных взяток. Ты худший президент в истории. Позаботьтесь о своем явном психическом заболевании в своей больной, слабоумной, развратной голове, вы психопат», — добавил пользователь.

Ранее американцы заявили, что у Байдена осталось мало времени на посту президента.