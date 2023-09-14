«Это обернется срывом»: стоит ли Ладе Дэнс участвовать в «Битве поколений»

В СМИ появилась информация о том, что певица Лада Дэнс примет участие в шоу «Битва поколений» на телеканале Муз-ТВ.

Однако звезда лишь недавно пережила операцию после серьезного ДТП, и поклонники переживают, не повлияют ли съемки на процесс ее восстановления.

Психолог и бизнес-коуч Алена Ходош считает, что Ладе Дэнс гораздо полезнее было бы посвятить все свободное время отдыху и работе с психологом.

«Участие Лады Дэнс в «Битве поколений» отразится на ее физическом и эмоциональном состоянии. Возможно, это обернется срывом, ведь прошло всего чуть больше месяца после аварии, и восстановление после такого рода операции, которую она перенесла, занимает большое количество времени», — пояснила Ходош в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В первую очередь, подчеркнула эксперт, это создает нагрузку на психику, так как после аварии человек испытывает очень сильный стресс, и важно проработать с психологом именно эту ситуацию, прожить ее и успокоиться.

«Ладе Дэнс также важно обратить внимание на свое физическое состояние, потому что любое участие в таких мероприятии приводит к физическому истощению, и не все даже здоровые звезды могут с этим справиться», — отметила собеседница.

Также, по ее словам, певице очень важно заниматься своим эмоциональным состоянием.

«Иногда кажется, что что-то пойдет на пользу, но в реальности это не так. Здесь надо отдохнуть, дать себе время все это пережить эмоционально и восстановиться. Такие мероприятия могут привести к психическим сбоям: паническим атакам, увеличению стресса, повышенной нервозности, эмоциональности, каким-то истерикам», — подытожила эксперт.

Ранее Лада Дэнс впервые вышла на сцену после аварии, накачавшись обезболивающими.