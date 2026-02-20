«Это отработка навыков»: в Казани тренер оправдался за избиение ребенка во время урока

В Казани разгорается скандал вокруг детского сада, где инструктор по плаванию применил жесткие методы воспитания, а после попытался объяснить их заботой о безопасности ребенка. Как стало известно RT , инцидент произошел во время занятия в бассейне: на кадрах с камер видеонаблюдения видно, как тренер бьет и топит мальчика, при этом игнорируя другого ребенка, который нахлебался воды и нуждался в помощи.

Отец пострадавшего малыша Ярослав рассказал журналистам, что первое объяснение от педагога прозвучало еще до того, как родители увидели шокирующую видеозапись. Тренер заявил, что якобы спасал ребенка от падения во время занятия и параллельно отрабатывал с ним навыки погружения. Однако версия рассыпалась в прах, когда руководство детского сада продемонстрировало семье записи с камер.

По словам отца, дома после тренировки малыш расплакался и пожаловался на боль. Когда родители пришли разбираться во второй раз, тренер продолжил все отрицать. Мужчина написал заявление в правоохранительные органы.

«Когда мы с тренером разговаривали второй раз, он снова все отрицал. Я написал на него заявление. Да, мой сын баловался, но нужно было его просто посадить на лавочку. Такого тренера к детям вообще подпускать нельзя», — рассказывает отец.

Лишь после вмешательства прокуратуры педагог принес извинения. Однако последствия для семьи оказались серьезнее, чем просто моральный ущерб. У ребенка нарушился сон, появился страх перед взрослыми мужчинами. Сейчас родители водят сына к психологам, пытаясь нивелировать последствия жесткого «урока плавания».

Примечательно, что, как выяснили журналисты, увольнение из этого детского сада не стало для тренера приговором профессии. По информации источника RT, знакомого с ситуацией, он продолжает работать в других учреждениях, что вызывает тревогу у родителей. Сам педагог от каких-либо комментариев отказался: когда с ним попытался связаться корреспондент, он просто бросил трубку.

Местные надзорные ведомства уже проводят проверку.

