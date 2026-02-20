В российской школе мальчика избили до потери сознания, а виноватыми сделали родителей

В Копейске в Челябинской области разгорелся скандал вокруг травли пятиклассника, которая длится уже больше года, выяснило издание URA.RU.

Родители мальчика утверждают, что их сына систематически избивают одноклассники, а учителя не только не защищают, но и присоединяются к буллингу. Кульминацией стало избиение 21 января: ребенка подкараулили у школы, избили до потери сознания. Врачи диагностировали сотрясение мозга и растяжение ноги, наложили гипс.

Семья переехала в Копейск из Челябинска. С самого начала учебы в местной школе сын столкнулся с травлей. Родители не раз обращались в полицию и к администрации школы, но реакции не последовало.

Более того, отмечает издание, инспектор по делам несовершеннолетних угрожала самому мальчику «хулиганкой», а учителя, по словам отца, позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес ребенка. Сын даже начал записывать происходящее на диктофон, чтобы зафиксировать издевательства со стороны педагогов.

После очередного заявления в полицию давление только усилилось. Одноклассники стали караулить мальчика у подъезда и избивать. Ситуация дошла до того, что на родителей завели два административных дела, а на форумах им советуют просто перевести ребенка в другую школу.

Только после широкой огласки ГУ МВД по Челябинской области провело проверку. Должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, а инспектора ПДН отстранили от работы.

В региональном министерстве образования подтвердили, что проблема известна, ведется работа. Назначена судебно-медицинская экспертиза, участники инцидента поставлены на учет.

Ранее заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ Армен Гаспарян предложил переводить школьников в спецучреждения за буллинг.