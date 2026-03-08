«Это паль!»: одна фраза в Пулково стоила россиянину с Rolex огромного штрафа

В аэропорту Пулково пассажир рейса, следовавший через «красный коридор», привлек внимание таможенников дорогим аксессуаром на запястье. Как передает Baza, часы бренда Rolex показались сотрудникам подозрительными, но мужчина поспешил развеять сомнения: по его словам, это была дешевая реплика стоимостью всего 300 долларов (около 23,7 тысячи рублей). Однако проверка обернулась для путешественника уголовным делом.

Как сообщает Telegram-канал, инцидент произошел с россиянином по имени Сергей. Чтобы убедиться в правдивости слов пассажира, таможенники решили провести собственную мини-экспертизу и сверили часы с фотографиями оригинальных моделей в интернете. Результат оказался неожиданным: аксессуар признали подлинным.

Таким образом, мужчина не только не задекларировал дорогостоящий товар, но и пытался ввести сотрудников в заблуждение. Теперь ему грозит штраф в двукратном размере от реальной рыночной стоимости Rolex. История получилась ироничной: реплика, которую пытался выдать за настоящую Сергей, оказалась не его спасительным билетом, а главной уликой.

