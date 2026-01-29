«Пьем подкрашенную воду»: каждое пятое молоко в России оказалось подделкой

Россельхознадзор констатирует тревожную тенденцию — доля фальсифицированной молочной продукции на российском рынке в 2025 году достигла рекордных 18%. По данным ведомства, столь высокий показатель связан не с внезапным ухудшением ситуации, а с проведением масштабных контрольных мероприятий, особенно в магазинах низкого ценового сегмента. Об этом информирует « Парламентская газета » со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Проверки выявили системные нарушения. Чаще всего недобросовестные производители заменяют молочный жир более дешевыми растительными маслами и жирами, добавляют в продукцию говяжий жир, крахмал, соевые компоненты или сухое молоко, не указанное в составе. Такая фальсификация не только вводит потребителя в заблуждение, но и может представлять риск для людей с определенными аллергиями или пищевыми ограничениями.

Одним из ярких примеров противодействия таким практикам стало недавнее дело в Ростовской области, где предприниматель был уличен в систематической подмене молочного жира растительным. В результате ему запретили осуществлять торговую деятельность. Несмотря на то что выявляемость нарушений возросла благодаря активной работе контролирующих органов, проблема остается актуальной. Потребителям рекомендуют с вниманием относиться к выбору продукции, особенно в сегменте низких цен, и отдавать предпочтение проверенным производителям.

Ранее сообщалось, что на основательницу хосписа «Дом с маяком» Лидию Мониаву завели дело о дискредитации ВС РФ.